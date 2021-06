Die Polizei sucht nach einer 81 Jahre alten Frau aus Bad Dürkheim. Angehörige hatten sie am Samstag vermisst gemeldet. Bis in die frühen Morgenstunden des Sonntag konnte die Polizei, die im Umkreis von Hardenburg nach der Vermissten suchte, keinen Erfolg vermelden. Drohnen und Suchhunde waren losgeschickt worden. Gegen 2 Uhr wurde die Suche vorläufig abgebrochen. Aktuell gibt es keine weiteren Infos, so die Polizei. Es werde beratschlagt, wie man weiter verfahren solle. Nähere Angaben zum Verschwinden der Frau konnte die Polizei nicht machen.