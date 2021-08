Zwischen Samstag, 15.40 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, ist laut Polizei in der Schubertstraße in Freinsheim ein Unbekannter gegen den dort geparkten schwarzen Mini Cooper einer 38-jährigen Freinsheimerin gefahren und hat an der hinteren linken Stoßstange einen Schaden von 800 Euro verursacht. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.