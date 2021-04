Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr haben laut Polizei Unbekannte vergeblich versucht, in eine Werkstatt der Sägemühle in Bad Dürkheim einzubrechen. Den Spuren zufolge wollten die Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Eingangstür aufhebeln, was ihnen aber nicht gelang. Dennoch richteten sie einen Schaden von 800 Euro an. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.