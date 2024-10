Der Hubertusmarkt in der Bad Dürkheimer Innenstadt öffnet am Sonntag, 3. November, um 11 Uhr. Ihr Kommen zugesagt haben rund 80 Aussteller. Die Geschäfte öffnen um 13 Uhr ihre Pforten zum verkaufsoffenen Sonntag. Ursula Rautenberg, die sich um die Organisation des Marktes kümmert, kündigt neue Teilnehmer an: So schenkt auf dem Stadtplatz die Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten aus. Außerdem gibt es dieses Jahr Spritzgebäck, Kartoffelspiralen, Ziegenkäse sowie neue Stände mit hochwertigen Messern und gestrickten Wollmützen und Socken. Wie in den vergangenen Jahren auch gibt es bereits herbstliche und weihnachtliche Dekoration zu kaufen, die Stammbeschicker aus Lothringen und dem Elsass bringen französische Spezialitäten mit.