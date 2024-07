Weil sie durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde, ist eine 76-jährige Bad Dürkheimerin am Freitagmorgen mit ihrem Auto gegen eine Bahnschranke gefahren. Wie die Polizei mitteilt, sei die Frau gegen 8.45 Uhr mit ihrem Pkw auf der Verlängerung der Mannheimer Straße in Richtung A650 unterwegs gewesen, also sie die geschlossene Schranke des RNV-Bahnübergangs übersah. Dabei sei der Wagen der 76-Jährigen so beschädigt worden, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Auch die Bahnschranke habe Schäden davongetragen. Die Unfallverursacherin hatte Glück im Unglück: Sie wurde nicht verletzt. Sie erwartet laut Polizei nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.