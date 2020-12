Zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer in der Straße Im Schreck in Bad Dürkheim einen geparkten 3er BMW beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei nimmt an, dass sich der Unfall beim Aus- oder Einparken ereignete. Den Schaden beziffert sie mit 750 Euro. Zudem bitten die Beamten um Hinweise auf den unfallflüchtigen Täter unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.