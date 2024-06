Eine 73-jährige Bad Dürkheimerin ist am Mittwoch Opfer eines Trickbetrugs geworden. Wie die Polizei mitteilt, sei die Frau gegen 10 Uhr in der Leopoldstraße von einem Unbekannten angesprochen worden, dem sie einen Euro in Kleingeld wechselte. Dabei habe der Mann zunächst unbemerkt 190 Euro aus ihrem Geldbeutel entwendet. Laut Beschreibung der Polizei ist der Täter etwa 1,70 Meter groß, 45 bis 50 Jahre alt mit rundlichem Gesicht und normaler Figur. Er habe dunkle, kurze und gepflegte Haare und sei mit einer lange dunklen Hose und einem hellen Hemd mit kleinen Mustern bekleidet gewesen. Zudem habe er gebrochen Deutsch gesprochen. Die Polizei in Bad Dürkheim ermittelt und ruft mögliche weitere Opfer eines solchen Trickdiebstahls auf, sich bei ihr unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden. Weitere Informationen bietet die Polizei unter www.polizei-beratung.de oder auf der Dienststelle.