Das 71. VR Bank-Schlarb-Konzert mit Karel-Kunc-Preisträgern und -Preisträgerinnen ist am Sonntag, 15. Januar, um 17 Uhr im Dürkheimer Haus, Kaiserslauterer Straße 1.Der Name VR Bank-Schlarb-Konzert steht für hohes Niveau und Vielfalt der von Karel-Kunc-Preisträgern und Preisträgerinnen dargebotenen Musik, verbunden mit Informationen durch Wettbewerbsleiterin Gabriele Weiß-Wehmeyer zu den jungen Musizierenden sowie zum Programm.

Die Januarkonzerte in dieser seit 1989 bestehenden Reihe sind absichtlich so terminiert, dass sie als Vorbereitung auf den Wettbewerb „Jugend musiziert“ dienen können, dessen Regionalphase immer Ende Januar stattfindet. Und dort ist in diesem Jahr in der Solowertung sowohl Klavier als auch Gesang dran sowie dazu auch Kammermusik für Blasinstrumente. Diese Chance nutzen nun acht der letztjährigen Karel-Kunc-Preisträgern und -Preisträgerinnen im Alter von 9 bis 17 Jahren und tragen beim 71. VR Bank-Schlarb-Konzert. Sie stellen im Dürkheimer Haus ihre aus Werken verschiedener Epochen bestehenden Programme vor. Neben solistischer Klaviermusik und Gesang mit Klavierbegleitung von Johann Sebastian Bach bis Kurt Weill wird man in dieser Konzertreihe erstmals Duos für zwei Waldhörner von Wolfgang Amadeus Mozart, Otto Nicolai und Jirí Pauer hören können.

Unter den Mitwirkenden sind auch wieder Gewinner des Förderpreises der VR Bank und des neuen Musikpreises für junge Talente der Rotary Clubs Deidesheim-Mittelhaardt und Bad Dürkheim, was zweifellos auf das hohe Niveau der Ausführenden hindeutet.

Der Eintritt ist frei, doch sind Spenden an die veranstaltende Musikschule der Stadt Bad Dürkheim willkommen.