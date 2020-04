Ein 71-Jähriger ist am Montag, 20. April, gegen 13.30 Uhr über eine rote Ampel an der Kreuzung Schulstraße-Hauptstraße-Bahnhofstraße in Friedelsheim gefahren. Wie die Polizei mitteilte, stieß er deshalb mit einem anderen Auto zusammen. Die 79-jährige Fahrerin des Autos wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.