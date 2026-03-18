Vier Chöre, volles Haus, große Ehrung: Beim Frühlingskonzert in Erpolzheim mischen sich Tradition und frische Klänge.

Wieder einmal konnte Vorsitzender Manfred Röddel zum „Frühlingskonzert“ des MGV 1842 Erpolzheim ein großes, erwartungsvolles Publikum im voll besetzten Bürgerhaus begrüßen. Auch der Sängerkreisvorsitzende Hans Oberlies hatte sich angesagt und überreichte im Auftrag seines Sängerkreises und des Deutschen Sängerbundes Urkunden für 25 und 50 Jahre Sangestätigkeit, dem Ehrenvorsitzenden Rudi Bühler gar für 70 Jahre Mitgliedschaft im MGV Erpolzheim, darunter 40 Jahre als Vorsitzender.

Mit dem gastgebenden MGV unter der Leitung von Eckhard Kirsten gestalteten das Konzert zur Begrüßung des nahenden Frühlings noch drei Gastchöre: Der evangelische Kirchenchor Erpolzheim unter der Leitung der deutsch-amerikanischen Dirigentin Greta Konradt; der ebenfalls von Eckhard Kirsten geleitete Kammerchor „Cantiemus“ sowie die gemischte „Sängereinheit“ aus Edingen unter Leitung von Peny Bauer.

Klavierbegleitung zu Stadion-Hit

Die Chorgemeinschaften sorgten mit musikalischen Überraschungen immer wieder für Begeisterung. So die Gastgeber mit Frühlingsgrüßen von Robert Schumann und Christian Siegler, darunter der Ohrwurm „Sierra Madre del Sur“. Alle diese Titel wurden von ihrem Ehrenmitglied Paul O. Krick aus Homburg am Klavier unterstützt. Krick begleitete auch den Kirchenchor bei Spirituals oder bei der Stadion-Hit „When You Walk Through a Storm“. Die „Sängereinheit“ aus Edingen hatte mit Renny Löffler ihre eigene Pianistin mitgebracht, mit der im französischen Chanson zum Beispiel „La Mer“ dahinrauschte.

Mit A-cappella-Chorkunst überzeugte der Kammerchor „Cantiemus“ von Eckhard Kirsten. Aus diesem Chor stammt auch der hochbegabte Baritonsolist Stephan Horwedel, der begleitet von Krick am Klavier das wunderschöne, zarte Lied „O Lenz, will singen Liebesweise“ der saarländischen Lyrikerin Ursula Rischmann anstimmte.