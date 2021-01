An Knöchel und Handgelenk wurde eine 70-Jährige im Bereich der Hausnummer 1 in der Wasserhohl in Bad Dürkheim verletzt, als sie am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in einen etwa einen Meter tiefen Schacht stürzte. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Bodengitter in privater Einfahrt entfernt

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Unbekannte in der privaten Einfahrt Bodengitter ausgehoben und entfernt haben. Die Frau konnte in der Dunkelheit den freiliegenden Schacht nicht erkennen und stürzte hinein.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, sich unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.