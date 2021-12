Opfer eines Diebstahls wurde eine 66-Jährige am Samstag vor einem Supermarkt in der Mannheimer Straße. Laut Polizei wollte sich die Dame gegen 17 Uhr einen Einkaufswagen holen. Die Münzsicherung schien defekt, der Wagen ließ sich nicht lösen. Eine andere Frau, augenscheinlich eine weitere Kundin, stand auch an den angeschlossenen Einkaufswägen. Sie sagte der Dürkheimerin, dass ihr Wagen aufgrund der Sicherung ebenfalls klemmte.

Als die 66-Jährige ihren Einkauf tätigte, stellte sie an der Kasse fest, dass ihr Geldbeutel weg ist. Möglicherweise sei die entsprechende Sicherung des Einkaufswagen im Vorfeld manipuliert worden, um die Seniorin abzulenken und das Portemonnaie aus der Jacke zu stehlen, so die Polizei, die den Schaden auf 550 Euro beziffert.