Am Montag zwischen 18.30 bis 21 Uhr ist laut Polizei ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Wurstmarktparkplatz in Bad Dürkheim gegen einen geparkten schwarzen Ford Kuga gefahren und anschließend geflüchtet. An dem Ford wurde die komplette rechte Fahrzeugseite eingedrückt. Den Schaden schätzen die Beamten auf 6500 Euro. Sie bitten Zeugen, die Hinweise zum Wagen des Unfallflüchtigen geben können oder den Unfall gesehen haben, sich telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.