Am Samstag kam es gegen 16.50 Uhr zu einem Fall von Körperverletzung und sexueller Belästigung an einem Bankschalter in der VR-Bank in Freinsheim. Wie die Polizei in Bad Dürkheim mitteilte, befand sich eine 65-jährige Freinsheimerin gerade am Bankschalter, da sie Geld abheben wollte. In diesem Moment betrat eine unbekannte männliche Person ebenfalls den Schalterraum der Bank. Der Mann stellte sich plötzlich nah hinter die Frau. Als sie sich umdrehte, um zu schauen wer hinter ihr steht, packte sie der Mann plötzlich fest an den Oberarmen und an ihren Brüsten. Als die Freinsheimerin anfing laut zu schreien, ließ er von ihr ab und verließ sofort den Schalterraum zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die 65-jährige Geschädigte wurde leicht verletzt.

Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen. Er trug dunkelblondes, mittellanges Haar, dunkle Oberbekleidung und einen dunklen Rucksack. Er soll nach Alkohol gerochen haben. Außerdem habe er laut Polizei ein aufgedunsenes Gesicht mit starrem Blick gehabt.