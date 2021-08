Am Donnerstag gegen 8.25 Uhr ist die 62-jährige Fahrerin eines Hyundai auf der B 37 Opfer eines Verkehrsunfalls geworden, dessen Verursacher geflüchtet ist. Laut Polizei war die Frau in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs, als ihr kurz nach der Kreuzung im Stadtteil Grethen in einer Linkskurve zwei Autos entgegenkamen. Dabei überholte einer der Wagen den anderen und fuhr auf der Fahrspur der Hyundai-Fahrerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 62-Jährige nach rechts ausweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und schrammte an der Leitplanke entlang. Anschließend konnte sie ihr Auto zurück auf die Fahrbahn lenken. Verletzt worden sei sie nicht, berichten die Beamten. Es sei aber erheblicher Schaden an ihrem Hyundai entstanden. Der Fahrer des überholenden Autos setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630, oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de, zu melden.