Am Mittwochmorgen hat ein 61-Jähriger mit einer Schraubzwinge in der Hand den Mitarbeiter eines Autohauses in Herxheim am Berg gedroht, diese umzubringen. Die Polizei hat den Mann nach eigenen Angaben auf einem Feld in der Nähe gestellt und in Gewahrsam genommen. Wegen seines psychischen Zustandes hat die Polizei den Mann in eine Klinik gebracht. Niemand wurde verletzt. Ermittlungen haben laut Polizei ergeben, dass es in den Tagen vorher bereits Streit wegen eines Wohnmobilstellplatzes gegeben hatte. Der 61-Jährige hatte den Stellplatz vom Autohaus gemietet bis ihm der Vertrag gekündigt wurde. Die Auseinandersetzungen endeten in dem Vorfall mit der Schraubzwinge, in dessen Verlauf der Mann die Mitarbeiter auch beleidigte.

Das Autohaus stellte nach Polizeiangaben hinterher fest, dass der Mann mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände mutwillig beschädigt hatte. Der 61-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, ist kürzlich erst wegen verschiedener Dinge auffällig geworden. Er war ohne Führerschein unterwegs, fiel durch Betrugsdelikte auf und einmal hatte er ein Küchenmesser dabei. Nun wird gegen ihn noch zusätzlich wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.