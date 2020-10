Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr wurde eine 61-Jährige bei einem Unfall in der Bruchstraße verletzt. Das meldet die Polizei. Als sie ihren Audi aufgrund eines Rückstaus abbremsen musste, fuhr ihr ein 47-Jähriger mit seinem VW von hinten in den Wagen. Die Polizei vermutet als Ursache zu geringen Sicherheitsabstand. Die 61-Jährige wurde beim Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 6000 Euro.