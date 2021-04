Am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr haben Unbekannte auf dem Parkplatz Berntal in Bad Dürkheim einen Fiat Spider demoliert. Dem Polizeibericht vom Mittwoch zufolge zerkratzten die Täter das Auto ringsum mit einem unbekannten Gegenstand. Den Schaden geben die Beamten mit 6000 Euro an. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.