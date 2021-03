Ein geschätzter Schaden von rund 6000 Euro ist am Samstag um 15.15 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der B 37 in Höhe des Gasthauses „Alte Schmelz“ in Bad Dürkheim entstanden.

Von Sonne geblendet

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist ein 52-Jähriger aus Landstuhl mit seinem Auto auf den Wagen eines 41-Jährigen aus Billigheim-Inngenheim aufgefahren. Der 52-Jährige war wohl von der tiefstehenden Sonne geblendet. Sein Auto musste abgeschleppt werden.