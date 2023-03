Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

250.000 Euro sind in den 25 Jahren seit dem Bestehen der Evi-Faist-Stiftung an Erträgen ausgeschüttet worden. Am Dienstag wurde der Dürkheimer Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit 6000 Euro bedacht. Das Geld soll in den Kauf einer dringend benötigten Feldküche investiert werden.

An den ausgeschütteten Beträgen lasse sich ablesen, dass Faist als „ganz einfache Frau“ mit ihrer Stiftung ganz viel Gutes bewirke, sagte Stiftungsvorstand und Vorstandssprecher