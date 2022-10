Am Montagmorgen gegen 7.25 Uhr hat ein 60-Jähriger in einem Wohnheim in der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim zwei Frauen mit einem Küchenmesser bedroht. Das berichtet die Polizei. Beamte konnten den 60-Jährigen Bewohner, der sich laut Polizei „augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand“, in einem längeren Gespräch beruhigen. Schließlich nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam.

Nach der Vorstellung bei einem spezialisierten Arzt wurde er laut Polizei in eine Klinik eingewiesen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.