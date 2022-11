Der Belzenickelmarkt, der seit über 40 Jahren am ersten Wochenende im Advent veranstaltet wird, ist bekannt für seine besondere Atmosphäre. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause bietet er wieder eine schöne Einstimmung in die vorweihnachtliche Zeit. Auch der Belzenickel kommt natürlich vorbei.

Vor kurzem hatte Maria Schwarze-Kaufmann, Vorsitzende des Bürgervereins, der den Belzenickelmarkt ausrichtet, noch Bedenken. Denn es mangelte an Helfern. Doch „es haben sich noch mehrere Helfer gemeldet, darunter auch Jüngere“, freut sich die Bobenheimer Beigeordnete.

In den alten Gassen des Dorfzentrums, die mit Tannenbäumen, geschmückt sind, wird an etwa 60 Holzbuden sowie in traditionellen Höfen und Scheunen ein vielfältiges Potpourri schöner Dinge angeboten. Weihnachtliche Dekoration, Schmuck, Kerzen, Schokolade, Holzspielzeug, Gefilztes und Plüschtiere sind nur ein paar Beispiele. An einem Teil der Stände präsentieren Kunsthandwerker ihre Arbeiten, bei einigen können die Besucher zuschauen, wie die schönen Dinge entstehen. Wer vom Schauen Hunger und Durst bekommt, hat die Qual der Wahl zwischen einer breiten Palette kulinarischer Angebote. Kinder können auf einem kleinen, nostalgischen Karussell einige Runden drehen.

Lichterkirche um 20 Uhr

Am Samstag beginnt der Belzenickelmarkt um 14 Uhr, zur Einstimmung spielen Mitglieder des Bobenheimer Musikvereins auf dem Brunnenplatz weihnachtliche Melodien. Um 16 Uhr ist ein Konzert von der Musikschule Bad Dürkheim in der evangelischen Kirche. Um 20 Uhr endet der Belzenickelmarkt. Dann verwandelt sich die evangelische Kirche für eine Stunde in eine Lichterkirche, in der im Schein von vielen Kerzen gesungen, musiziert und vorgelesen wird.

Am Sonntag geht der Belzenickelmarkt um 11 Uhr weiter. Um 14 Uhr begrüßt Bürgermeister Dietmar Leist die Besucher auf dem Brunnenplatz, danach spielen wieder Musiker des Bobenheimer Musikvereins. Natürlich darf der Belzenickel nicht fehlen. Um 14.30 Uhr kommt der Belzenickel mit Pelzmütze, dunklem Mantel und schweren Stiefeln und läuft in Begleitung seiner Helfer und des Christkinds durch das Dorf bis zum Brunnenplatz. Für die Kinder bringt der Belzenickel kleine Geschenke mit, die bekommen sie aber nur, wenn sie brav waren. Um 19 Uhr endet der Belzenickelmarkt.