Ein Gesamtschaden von 60.000 Euro, eine demolierte Straßenlaterne und vier beschädigte Autos, von denen zwei abgeschleppt werden mussten: Das ist laut Polizei die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 79-jähriger Autofahrer aus Frankenthal am Samstag um 11.45 Uhr am Schlossplatz in Bad Dürkheim verursacht hat. Demnach verwechselte der Mann beim Einparken das Gas- mit dem Bremspedal, wodurch er ungebremst gegen zwei auf der gegenüberliegenden Seite geparkte Wagen fuhr. Diese wurden durch den Aufprall verschoben, sodass ein weiteres geparktes Auto sowie eine Straßenlaterne beschädigt wurden. Der Wagen des Unfallverursachers kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden, berichtet die Polizei.