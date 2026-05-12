Seine aktuell herausragende Form hat Rot-Weiss Seebach (Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt) am Sonntag unter Beweis gestellt.

Mit 5:1 (4:0) siegte das Team beim starken Aufsteiger FV Heiligenstein und steht für den Moment wegen des besseren Torverhältnisses auf Platz eins. Allerdings steht die Wertung der abgebrochenen Partie von Rivale TuS Maikammer bei der SG Limburgerhof noch immer aus. Bekommt der TuS die drei Punkte, ist er wieder Spitzenreiter.

Doch das alles ficht Jan-Marvin Dell, den Coach der Seebacher, nicht an. Der Fokus liegt allein auf der eigenen Mannschaft, und da gibt es viel Gutes zu berichten. „Wir haben einen Lauf, und es ist schön anzusehen, welch tollen Fußball das Team spielt, selbst auf einem großen Naturrasen, den wir nicht gewohnt sind“, schwärmt Dell und zieht symbolisch den Hut vor seinen Jungs. Rot-Weiss bestimmte die Partie und fand regelmäßig spielerische Lösungen.

Dabei war die Begegnung früh entschieden, denn Seebach führte nach 17 Minuten schon mit 3:0. Das Führungstor ging auf das Konto von Bruno Ribeiro, der einen missglückten Abschlag der Heiligensteiner abfing und mit einem schönen Heber über den Torwart traf, wobei der Ball von der Unterkante der Latte ins Netz sprang (5.).

Zwei Minuten später war Ribeiro der Vorlagengeber. Seinen Eckball auf den ersten Pfosten verwertete Sebastian Schmidt gedankenschnell mit dem Kopf.

Beim 3:0 spielte Schmidt einen Steilpass in den Lauf von Ribeiro, der zwar scheiterte, doch den Abpraller schoss Fabian Wenz in die Maschen (17.). Es war bereits der neunte Saisontreffer des Youngsters. „Trotz der frühen Führung war sich keiner im Team zu schade, auch nach hinten zu arbeiten. Es wurden viele Meter in der Rückwärtsbewegung abgespult“, verdeutlicht der Trainer. Die Rot-Weissen hatten die Partie zu jeder Zeit unter Kontrolle und besetzten gegen hochstehende Heiligensteiner die Halbräume gut.

Für den 4:0-Pausenstand sorgte Lucas Kohl nach klasse Vorarbeit von Wenz, der zwei Akteure der Gastgeber ausspielte und Kohl mit einem Querpass bediente (39.). Diese 45 Minuten zählen sicher zu den besten Halbzeiten dieser Saison. Dabei gab es noch weitere gute Chancen, etwa als Wenz auf Zuspiel von Patrick Bauer zu früh abschloss. Nach Wiederbeginn gelang Heiligenstein das Ehrentor, als sich Seebachs Torwart Tim Vangheluwe verschätzte und einen Freistoß unterlief (55.).

Ein Ballgewinn von Marcel Kaltenbach war Ausgangspunkt des 5:1. Er bediente Ribeiro mit einem Steckpass und dessen Vorlage veredelte Rémi Jahnel (64.). „Im Gefühl des sicheren Sieges haben wir dann einen Gang zurückgeschaltet. Jetzt wurde der letzte Pass nicht mehr sauber gespielt und Heiligenstein hatte eine gute Phase, in der der FVH mit lang geschlagenen Bällen versuchte, unser Tor in Gefahr zu bringen“, beschreibt Dell den Verlauf der letzten 25 Minuten. Richtige Gefahr kam allerdings nicht auf, Rot-Weiss blieb souverän.