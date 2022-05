Am Sonntag wurde die Feuerwehr Ellerstadt wegen einer Ölspur alarmiert. In der Fließstraße in Fahrtrichtung Fußgönnheim bildete sich ein zirka 500 Meter langer Film auf der Fahrbahn. Grund dafür war ein technischer Defekt an einem Fahrzeug, wie Christian Schmidt, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Wachenheim, auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitteilte. Eine Fachfirma sowie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) rückten an, um die Ölspur zu entfernen. Die Feuerwehr sicherte die Reinigung mit acht Einsatzkräften ab. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.