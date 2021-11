Vermutlich zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Freitag, 16.30 Uhr, haben der Polizei zufolge Unbekannte die Eingangstür eines leerstehenden Wohnhauses in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim beschädigt. Die Täter schlugen dabei die Scheibe der Tür teilweise ein und verursachten einen Schaden von ungefähr 500 Euro. Zeugen mögen sich telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.