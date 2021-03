Auf dem Parkplatz des Edeka-Markts in Freinsheim hat die Fahrerin eines roten Kleinwagens am Samstag um 11.30 Uhr laut Polizei beim Rückwärtsfahren ein anderes Auto beschädigt. Die circa 65 bis 70 Jahre alte Unfallverursacherin sei zunächst ausgestiegen, habe sich den Schaden betrachtet und sei dann geflüchtet. Die Beamten schätzen den Schaden auf 500 Euro und bitte um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.