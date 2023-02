Gegen 4.45 Uhr hat die Polizei am Samstag in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim einen 55-jährigen Autofahrer aus Kaiserslautern kontrolliert. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab rund 0,53 Promille. Daher untersagten sie dem Mann die Weiterfahrt und nahmen ihn zwecks weiterer Maßnahmen mit zur Dienststelle. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot wegen Trunkenheit im Verkehr.