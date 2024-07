Insgesamt 50 Menschen aus 19 Nationen hat Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) bei einer Feierstunde im Ratssaal der Kreisverwaltung als neue deutsche Staatsbürger begrüßt. In seiner Ansprache verwies Ihlenfeld unter anderem auf das Grundgesetz, das Bürgern einen „hohen Schutz“ biete. „Wir sind ein offenes Land, niemand soll seine Heimat, seine Wurzeln, seine Religion vergessen oder verleugnen. Deutschland hat aber auch Regeln, an die sich alle, die hier leben, halten müssen“, wird der Landrat in einer Mitteilung der Verwaltung zitiert. Er rief die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu auf, sich für die Gesellschaft, deren Teil sie nun seien, zu engagieren. Von den neuen Staatsbürgern leben vier in Bad Dürkheim, einer in der VG Wachenheim und zwei in der VG Freinsheim. Für Musik sorgten Matthias Denhoff (Klavier), Benedikt Scherrer senior (Trompete) und Benedikt Scherrer junior (Schlagzeug).