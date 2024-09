Seit Sonntag, 20 Uhr, wird eine 50-Jährige aus Ludwigshafen vermisst. Sie ist Patientin einer Klinik in Bad Dürkheim. Nach Angaben der Polizeidirektion in Neustadt verließ sie am Sonntag gegen 17 Uhr ihre Wohnung in Ludwigshafen, wo sie zuletzt gesehen wurde. An ihrem Ziel in Bad Dürkheim soll sie nicht angekommen sein. Die Frau ist laut Polizei auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Die Frau ist 1,55 Meter groß und sehr schlank. Sie hat braunes, glattes, langes Haar und dunkle Augen. Sie soll eine Plastiktüte von Penny bei sich tragen.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06321 854-0 an die Kriminalpolizei Neustadt zu wenden. Wer die Frau sieht, soll sie laut Polizei im Blick behalten und über den Notruf 110 die Polizei verständigen.