Die 50-jährige Patientin einer Klinik in Bad Dürkheim ist am Montagabend wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Das hat die Polizei am Dienstagvormittag mitgeteilt. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde zurückgenommen.

Die Frau hatte nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 17 Uhr ihre Wohnung in Ludwigshafen verlassen, war aber an ihrem Ziel in Bad Dürkheim nicht angekommen.