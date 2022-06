Nach Angaben der Polizei ist am Freitag gegen 10.55 Uhr auf der L527 zwischen Niederkirchen und Friedelsheim ein Mercedes mit einem Traktorgespann zusammengestoßen. Demnach war die 58-jährige Mercedes-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Deidesheim in Richtung Friedelsheim unterwegs. Vor ihr fuhr ein 24-jähriger Neustadter mit dem Traktor. Gerade als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, setzte die 58-Jährige zum Überholen an. Durch den Zusammenstoß kippte der Traktor samt Anhänger um und der Mercedes kam nach links von der Fahrbahn ab. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Die Mercedes-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und der Bergungsarbeiten musste die L527 voll gesperrt werden.