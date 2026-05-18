Bei einer Feierstunde hat Landrat Hans Ulrich Ihlenfeld (CDU) 48 Menschen ihre Einbürgerungsurkunde überreicht und sie als neue deutsche Staatsbürger willkommen geheißen.

Die Eingebürgerten stammen laut Mitteilung der Kreisverwaltung aus der Türkei (neun), Syrien (sieben), Albanien (fünf), dem Iran, dem Kosovo, Polen (je drei), Thailand, Rumänien (je zwei), Ägypten, Brasilien, Bosnien-Herzegowina, Griechenland, Indien, dem Irak, Italien, Litauen, Peru, Russland, Spanien, Togo und Tunesien (je einer). Einer der neuen Staatsbürger war zuvor staatenlos.

Die eingebürgerten Menschen wohnen in Grünstadt (15), Bad Dürkheim (acht), der Verbandsgemeinde (VG) Deidesheim (sieben), Haßloch (sechs), der VG Leiningerland, der VG Wachenheim (je vier), der VG Freinsheim (drei) und der VG Lambrecht (eins).

Die Veranstaltung wurde musikalisch begleitet von sieben Musikerinnen und Musiker der Musikschule Leiningerland unter Leitung von Richard Martin.