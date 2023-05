Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gleich mehrere Vergehen wirft die Staatsanwaltschaft einem 44-jährigen Mann vor, der zuletzt in Bad Dürkheim gelebt hat. Beim Prozess am Landgericht Frankenthal muss er sich für sexuellen Missbrauch an seiner minderjährigen Stieftochter verantworten. Außerdem lauten die Vorwürfe auf unerlaubten Drogenbesitz und Handel mit Betäubungsmitteln, die er auch an Minderjährige verkauft haben soll.

„Das stimmt alles nicht“, bestritt der 44-Jährige sämtliche Vorwürfe. Fast alle. Wahr sei lediglich, dass er bei einer polizeilichen Durchsuchung im Jahr