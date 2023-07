258.000 Euro erpressen zu wollen, brutal in das Haus seiner Adoptiveltern eingebrochen zu sein und seine Adoptivmutter krankenhausreif geschlagen zu haben – diese Vorwürfe der Anklage hat ein 42-Jähriger am Donnerstag vor dem Landgericht Frankenthal zugegeben.

Der 42-Jährige habe mit einer Spitzhacke zwei Fenster eingeschlagen, um sich Zugang zum Haus zu verschaffen und dort Innentüren eingetreten, die seine Ziehmutter aus Angst vor ihm abgeschlossen hatte, so die Anklage. Schließlich bedrohte er die Frau mit einem großen Messer und schlug sie zu Boden.

Mit einem Hauptschulabschluss hatte der mehrfach unter anderem wegen Betrugs vorbestrafte Angeklagte eine Ausbildung als Restaurantfachmann abgebrochen und danach als Kellner gearbeitet. In dieser Zeit habe er Marihuana, Crystal Meth und Alkohol konsumiert. Nach mehreren, zum Teil kurzfristig abgebrochener Therapien und einer Entgiftung sei er heute „sauber“. Schließlich absolvierte er eine Ausbildung zum Event- und Projektmanager und arbeite, wie er sagte, jetzt in Hamburg. Der Absturz in die Drogenwelt sei eine Reaktion auf sexuellen Missbrauch im Elternhaus gewesen. Dies war laut der Richterin jedoch nicht Gegenstand des Prozesses. Das Urteil soll am 18. Juli fallen.