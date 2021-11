Die Seitenscheibe eines Autos haben Unbekannte in der Leistadter Straße in Weisenheim am Berg der Polizei zufolge zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 9 Uhr, eingeschlagen. Die Täter gelangten so ins Fahrzeuginnere und durchwühlten den Innenraum, stahlen jedoch nichts. Der Schaden beträgt 400 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.