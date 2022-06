Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, wurde aus zwei Kettenbaggern Dieselkraftstoff entwendet. Die zwei Bagger waren am Bahnhaltepunkt zwischen Freinsheim und Herxheim am Berg durch eine dort tätige Baufirma abgestellt worden. Die bislang unbekannten Täter sägten jeweils das Tankschloss auf und entwendeten 400 Liter Diesel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1300 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.