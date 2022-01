Unter Drogeneinfluss stand ein 40-jähriger Mann, den die Polizei am Donnerstagabend bei einer Verkehrskontrolle erwischt hat. Der Renault-Fahrer sei gegen 20.20 Uhr in der Kanalstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen worden, als die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bemerkten. Nach einem positiven Test vor Ort räumte der Fahrer ein, Cannabis und Amphetamin konsumiert zu haben. Seinen Autoschlüssel war der 40-Jährige zunächst los – den bekam seine anwesende Mutter ausgehändigt. Die Polizisten stellten zudem den Führerschein des Mannes sicher, regten einen Entzug an und leiteten Verfahren wegen des Führens eines Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.