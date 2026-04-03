Bei der Kontrolle eines 40-jährigen Autofahrers am frühen Freitagmorgen um kurz nach 1 Uhr in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein anschließender Test ergab laut Polizei 0,95 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, auf der Dienststelle wurde ein weiterer, gerichtsverwertbarer Test durchgeführt. Dessen Ergebnis war die Einleitung eines Bußgeldverfahrens mit einem Bußgeld über 500 Euro, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten beim Kraftfahrtbundesamt.