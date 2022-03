Bad Dürkheim. Die Stadt Bad Dürkheim bietet ihren Bürgern eine kostenlose Solarberatung an. Die Nachfrage ist laut Verwaltung zuletzt so hoch gewesen, dass weitere Mittel bereit gestellt werden müssen. Der Bauausschuss hat nun 130 weitere Solarberatungen freigegeben. Kosten: 39.000 Euro. Peter Brodhag (FDP) war dagegen. „Ich bin entsetzt“, sagte er. Für ihn sind die Solarberatungen nicht Sache der Stadt. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sah hingegen den politischen Willen im Vordergrund. Die Stadt habe sich diese Aufgabe gestellt. Bad Dürkheim will die Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen bis 2030 um 1000 Kilowatt-Peak jährlich steigern. Die Solarberatungen übernimmt erneut Christian Persohn. Mit seinen Beratungen habe die Stadt gute Erfahrungen gemacht, betonte die Verwaltung. Bereits im Januar hatte die Stadt für 100 Beratungen 30.000 Euro freigegeben. Sachgebietsleiterin Petra Müller sprach von einem enormen Interesse der Bürger. „Die Leute wollen“, sagte sie. 60 Solarberatungen haben laut Stadtverwaltung bereits stattgefunden.