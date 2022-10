Am Mittwochabend hat die Polizei gegen 19.30 Uhr in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim die Fahrerin eines Mercedes-Benz kontrolliert, die unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Zuvor war sie laut Polizeibericht Zeugen aufgefallen, weil sie auf der B271 deutliche Schlangenlinien fuhr und teilweise auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Beamten machten den Mercedes schließlich an der Kreuzung Gutleutstraße/Mannheimer Straße ausfindig. Weder auf die Anhaltesignale noch das Blaulicht des Blaulichts habe die Fahrerin jedoch reagiert. Die Polizisten stoppten den Wagen schließlich in der Weinstraße Nord und stellten bei der 38-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,73 Promille.

Führerschein bereits eingezogen

Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, und die Polizei stellte die Fahrzeugschlüssel sicher. Ihr Führerschein konnte ihr luat Polizeibericht nicht entzogen werden, da sie diesen bereits im Dezember 2021 wegen einer anderen Trunkenheitsfahrt abgeben musste. Gegen die 38-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.