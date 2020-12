Einen geparkten Ford Focus hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag zwischen 13.30 und 14.30 Uhr in Höhe der Weinstraße 93 im Bad Dürkheimer Stadtteil Ungstein angefahren und beschädigt. An dem flüchtigen, vermutlich türkisfarbenen Fahrzeug des Täters dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand der rechte Frontscheinwerfer beschädigt worden sein, berichtet die Polizei. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 3500 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise auf ein in der oben beschriebenen Art und Weise frisch beschädigtes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.