In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind laut Polizei Unbekannte in ein Brillengeschäft am Römerplatz in Bad Dürkheim eingebrochen. Die Täter schlugen mit einem Gullydeckel das Schaufenster des Ladens ein und entwendeten mehrere Sonnenbrillen aus der Auslage. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter der Nummer 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.