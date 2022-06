Beim Aufprall auf einen Brückenpfeiler ist eine 34-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Bad Dürkheim am Dienstag um 11 Uhr an der Anschlussstelle Deidesheim der B 271 schwer verletzt worden. Die Frau wollte in Richtung Neustadt auf die Bundesstraße auffahren und kam laut Polizei aus bisher ungeklärter Ursache auf dem Beschleunigungsstreifen nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallte auf die Schutzplanke, wodurch sie in die Luft katapultiert wurde und mit der Fahrzeugfront gegen einen Brückenpfeiler prallte. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte ins Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden, die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 15.000 Euro. Die B 271 musste in Fahrtrichtung Neustadt für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Deidesheim war mit sechs Fahrzeugen und mehr als 20 Kräften vor Ort. Die Polizeiinspektion Haßloch war zu Beginn mit zwei, später noch mit einem Funkstreifenwagen im Einsatz.