Einen Gesamtschaden von 4500 Euro hat der Fahrer eines Audi 6 laut Polizei am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim an mehrere geparkten Fahrzeuge angerichtet. Zeugen beobachteten ihn dabei, wie er im Vorbeifahren die Autos beschädigte und in Schlangenlinien von der Unfallstelle flüchtete. Dabei demolierte beschädigte er einen weiteren Wagen, dessen Eigentümer dem Audi nachfuhr und diesen schließlich auf einem Parkplatz in der Dammstraße entdeckte. Die Polizei machte den 60-jährigen Audifahrer in einem Gästehaus ausfindig. Bei der Kontrolle fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 3,3 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. An den fünf beschädigten Autos entstand ein Gesamtschaden von 4500 Euro. Gegen den Audifahrer wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht ermittelt.