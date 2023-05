Mit einer Flucht über die Bahngleise hat ein 32-Jähriger am Montagabend gegen 20 Uhr versucht, einer Polizeikontrolle zu entgehen. Laut Polizei hatte der Mann kurz zuvor zwei Flaschen Bier aus einem Kiosk gestohlen, in dem er bereits Hausverbot hatte. Als die Polizisten ihn am Dürkheimer Bahnhof, kontrollieren wollte, flüchtete er – ohne den möglichen Zugverkehr im Blick zu haben. Die Polizei konnte ihn nach kurzer Verfolgung kontrollieren. Die Bierflaschen hatte er noch bei sich. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruch und Ladendiebstahl ermittelt.