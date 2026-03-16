Rot-Weiss Seebach hat in der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt auch die Hürde bei der SG Limburgerhof genommen und mit einem 3:1 (1:0)-Sieg den zweiten Tabellenplatz gefestigt.

„Es war eine souveräne Vorstellung meiner Mannschaft, die auf dem großen Naturrasenplatz läuferisch stark agiert hat. Keiner war sich zu schade, um auch in der Defensive die nötigen Meter nach hinten zu machen“, freut sich Trainer Jan-Marvin Dell über das aktuelle Hoch. Im ersten Spielabschnitt entwickelte sich eine zähe Partie mit ganz wenigen Torszenen. Limburgerhof setzte auf Konterangriffe und die sogenannten zweiten Bälle. Für Seebach ergaben sich zwei Szenen, die man ansatzweise als Chancen bezeichnen konnte. Einmal für Paul Stro nach Querpass von Daniel Manß und dann für Noah Miskiewicz, dessen 16-Meter-Schuss zu zentral abgefeuert wurde.

Die Gastgeber besaßen so gut wie keine klare Möglichkeit, wenn man davon absieht, dass einmal ein guter Steckpass von der Seebacher Abwehr abgelaufen wurde. Das Führungstor erzielte Kapitän Sven Schuhmann, der nach einem schönen Angriff über das Zentrum aus der zweiten Reihe mit einem sehr platzierten Flachschuss traf (42.). „Ansonsten war es eine eher langweilige und an Höhepunkten arme Begegnung“, räumt der Coach ein. Er wusste aber, dass er gerade für die Offensive viele Alternativen auf der Bank hatte, mit denen er nach dem Wechsel sukzessive für frischen Wind sorgen konnte.

Nach Wiederbeginn folgte die beste Phase der Rot-Weissen, in der der Tabellenzweite die Weichen mit einem Doppelschlag endgültig auf Sieg stellte. Auch das zweite Tor ging auf das Konto Schuhmanns, der nach einem Doppelpass mit Marcel Kaltenbach zwar mit seinem ersten Abschluss scheiterte, aber im Nachschuss erfolgreich war (64.). Zwei Minuten später war der überragende Schuhmann nach einem Abpraller erneut zur Stelle und erzielte seinen dritten Treffer an diesem Tag. „Sven ist eine Säule der Mannschaft und spielt eine phänomenale Saison“, lobt der Übungsleiter seinen Kapitän, der für das Team ein vorbildlicher Rückhalt sei.

Limburgerhof gab trotz des Rückstands nicht auf und verkürzte in der 75. Minute auf 1:3, als Torwart Tim Vangheluwe eine scharfe und unglücklich aufspringende Flanke aus dem Halbfeld nach vorne abwehrte und der Torschütze der SGL abstaubte. „Danach drängten die Einheimischen auf den Anschlusstreffer und die Partie wurde etwas hektischer“, konstatiert Dell. Rot-Weiss spielte nun mehr lang geschlagene Bälle, was zu einem gefährlichen Konter über Kaltenbach und zu einem Abseitstor von Rémi Jahnel führte. In der Nachspielzeit gab es noch eine Zeitstrafe für Jahnel, der nach dem Pfiff des Schiedsrichters noch ein paar Schritte mit dem Ball lief.

Am Mittwoch um 19 Uhr gastiert Seebach im Pokal-Halbfinale des Kreises Rhein-Mittelhaardt bei der SpVgg Rödersheim, bei der es im Moment nicht so besonders gut läuft. Die Mannschaft, die im Vorjahr als C-Klassist sensationell den Pokal gewonnen hat, ist in der B-Klasse West auf Rang sieben zurückgefallen. Alle drei Partien nach der Winterpause haben die Gelb-Schwarzen, die Aufsteiger in die B-Klasse sind, verloren. „Es ist unsere dritte englische Woche in Folge, dennoch werde ich nicht im großen Stil rotieren, weil wir unbedingt ins Endspiel kommen wollen. Dieses Halbfinalspiel hat eine große Bedeutung für uns“, verdeutlicht der Coach.