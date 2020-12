Bereits am Dienstag vergangener Woche hat ein unbekannter Autofahrer zwischen 7.30 und 16 Uhr in der Obergassse in Bad Dürkheim einen geparkten Ford Focus beschädigt, wie die Polizei erst am Montag mitteilte. Als Unfallursache vermuten die Beamten zu geringen Abstand beim Vorbeifahren. Nachdem er gegen die Fahrerseite des Ford gefahren war, flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle. Durch die Beschädigungen an der Heckstoßstange und dem hinteren Radkasten entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.