Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag zwischen 12.40 und 12.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bruchstraße in Bad Dürkheim einen Skoda Oktavia beschädigt. Anschließend flüchtete der Täter laut Polizei von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 3000 Euro zu kümmern. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.