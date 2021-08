Am Montag hat laut Polizei ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 7.55 und 16.20 Uhr auf dem Parkplatz des evangelischen Krankenhauses in Bad Dürkheim den roten Audi TTRS einer 64-jährigen Carlsbergerin beschädigt. Den angerichteten an der vorderen linken Stoßstange und am Radkasten schätzen die Beamten auf 3000 Euro. Sie fanden auch grüne Lackanhaftungen vom Auto des Unfallverursachers, der die Flucht ergriff. Wer kann Hinweise zum Täter geben kann, möge sich bei der Polizei melden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.